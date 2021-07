Législatives en Moldavie: les pro-européens remportent une large victoire

Le parti pro-européen de la présidente moldave Maia Sandu a remporté les élections législatives de dimanche en écrasant ses rivaux prorusses, ouvrant la possibilité à la cheffe de l'Etat de réformer ce pays parmi les plus pauvres d'Europe.

La formation Action et solidarité (PAS, centre droit) de Mme Sandu a obtenu 52,7% des suffrages contre seulement 27,2% pour le Bloc des socialistes et communistes (BESC) de l'ex-président prorusse Igor Dodon, après le dépouillement de 99,95% des bulletins.

Le parti d'un ancien maire eurosceptique à la réputation sulfureuse, l'homme d'affaires Ilan Shor, a, lui, franchi le seuil de 5% des voix nécessaires pour entrer au Parlement.

"J'espère qu'aujourd'hui sera la fin d'une ère difficile pour la Moldavie, j'espère qu'aujourd'hui sera la fin du règne des voleurs en Moldavie", a déclaré Mme Sandu, 49 ans, dans un message sur Facebook dimanche soir.

"Les défis sont grands, les gens ont besoin de résultats" et "doivent ressentir les bénéfices d'un Parlement propre", a-t-elle ajouté, appelant à "utiliser l'énergie du vote d'aujourd'hui pour transformer la Moldavie".

Le score de son parti a été assuré notamment par la diaspora moldave qui lui a donné à plus de 86% ses voix.

Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) doivent présenter leur rapport sur le vote lundi dans l'après-midi.

Pour beaucoup de ses compatriotes, Mme Sandu, une ex-économiste de la Banque mondiale, est "un symbole de changements" et d'intégrité, atout rarissime dans un système politique gangrené par la corruption, souligne le politologue Alexei Tulbure.

Comptant parmi les pays les plus pauvres d'Europe, l'ex-république soviétique de Moldavie, coincée entre l'Ukraine et la Roumanie, est secouée depuis son indépendance en 1991 par des crises politiques à répétition.

Le pays doit aussi gérer un conflit gelé en Transdniestrie, un territoire séparatiste soutenu par Moscou qui échappe à son contrôle.

Ses habitants sont historiquement divisés entre ceux qui tournent leur regard vers l'Union européenne et les tenants de relations plus étroites avec la Russie.

- Un test pour Sandu -

Malgré cette fracture géopolitique, les Moldaves sont nombreux à être fatigués des scandales de corruption dont le plus retentissant, en 2015, portait sur la disparition d'un milliard de dollars - l'équivalent de 15% du PIB - des caisses de trois banques.

Après sa large victoire en novembre 2020 à la présidentielle contre le sortant Dodon, Mme Sandu ne pouvait pas appliquer sa politique face à l'hostilité du Parlement contrôlé par le parti de son prédécesseur.

En avril, elle avait finalement dissous le Parlement et convoqué des élections.Désormais, elle a les mains libres et doit agir vite.

Une majorité parlementaire loyale "signifie qu'il n'y a pas de négociations, pas de consultations difficiles, pas de perte de temps" lors de la formation d'un nouveau gouvernement, explique l'expert Alexei Tulbure.

Mais "c'est aussi un examen pour Sandu et son gouvernement. Tout le pouvoir est entre leurs mains et en cas d'échec, il n'y aura plus personne d'autre à blâmer", relève-t-il.

Reste que "même avec une majorité parlementaire, ce ne sera pas facile (pour elle) de réaliser ses projets grandioses de changement en profondeur de l'Etat", prévient de son côté l'analyste Victor Ciobanu.

D'autant que la société compte beaucoup de prorusses, le plus souvent nostalgiques de l'URSS, surtout parmi les personnes âgées.

"Les sentiments prorusses baissent et les pro-européens se renforcent, c'est une tendance. Mais pas encore un facteur décisif", observe M. Ciobanu.

Pour les analystes, le scrutin marque cependant une nette baisse de l'influence politique de Moscou sur Chisinau.

Maia Sandu a déjà irrité le Kremlin en disant vouloir remplacer la garnison russe basée en Transdniestrie par des observateurs de l'OSCE.