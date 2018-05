Leonardo DiCaprio et Brad Pitt futur duo mythique de cinéma, promet Tarantino

Le cinéaste oscarisé Quentin Tarantino a fait des étincelles à l'ouverture de la conférence CinemaCon lundi à Las Vegas en annonçant que les stars Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, vedettes de son prochain film, formeraient un duo qui pourrait se révéler aussi mythique que celui de Paul Newman et Robert Redford.

"Once Upon a Time in Hollywood", qui sera tourné cet été pour une sortie l'an prochain, sera consacré aux meurtres commis par la "famille Manson". Cette secte menée par Charles Manson est à l'origine dans les années 60 d'assassinats qui ont horrifié à l'Amérique, notamment celui de l'actrice Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, alors qu'elle était enceinte.

Ces meurtres ont eu lieu à Los Angeles, fief du cinéma américain, et le film chroniquera aussi la mort du vieux système des studios.

Tarantino, 55 ans, a précisé que son neuvième et très attendu long-métrage aurait la même tonalité violente et insolente que son cultissime "Pulp Fiction" (1994).

Le studio "Sony et moi allons amener dans les salles obscures la paire de stars la plus excitante depuis Paul Newman et Robert Redford", a promis le metteur en scène de "Reservoir Dog" et des "Huit salopards" au Caesar's Palace, où se tenait la conférence.

Paul Newman, mort en 2008, tenait la vedette auprès de Robert Redford, 81 ans, dans "L'Arnaque" (1973) alors que le duo avait déjà acquis une réputation mythique dans "Butch Cassidy et le Kid" (1969).

Tarantino a attisé le public en déclarant que l'intrigue du film était "top secrète" mais qu'il pouvait dire que "Once Upon a Time in Hollywood" se déroulait en 1969, "au pic des mouvements de contre-culture, de la révolution hippie et à l'apogée du Nouvel Hollywood".

DiCaprio, un natif de Los Angeles, s'est dit enthousiaste à l'idée de travailler avec Brad Pitt et a qualifié le scénario de Tarantino de "l'un des plus fantastiques" qu'il ait jamais lus.

Le tout-Hollywood s'installe dans le Nevada chaque année pour quatre jours afin d'assister au CinemaCon, où les exploitants de salles et la presse peuvent voir des avant-premières et des extraits de films qui sortiront dans les mois suivants.