Les 120 touristes belges de Tenerife seront rapatriés ce soir: que va-t-il se passer à leur arrivée ?

Ils étaient placés en quarantaine dans un hôtel depuis 10 jours. Le tour opérateur TUI va tout prendre en charge (prolongation du séjour et vol retour), mais n'est pas responsable de leur état de santé. Ils devront eux-mêmes aller chez le médecin s'ils souhaitent se faire ausculter.

Fin du calvaire pour les 120 touristes Belges bloqués dans leur hôtel à Tenerife après 10 jours de quarantaine. Pour l’instant, personne ne présente de symptômes liés au coronavirus. Jointe par téléphone, Carine espère reprendre enfin sa vie normalement.

"Je n'ai pas travaillé pendant une semaine, or je suis indépendante. Donc j'ai dû annuler des patients. Mes enfants, même s'ils sont plus grands, me manquaient terriblement. Ce n'était plus des vacances, on était comme séquestrés".

Les tests faits par les médecins espagnols sont tous négatifs. Le rappariement est géré par le tour opérateur TUI. Un avion doit décoller à 20h30 de Tenerife pour arriver à 1h30 du matin à Ostende. Des bus prendront le relais notamment vers Charleroi où de nombreuses personnes ont laissé leurs véhicules. "Pour le transport, aucune disposition particulière n'a été prise, mais nous informons bien évidemment nos touristes, et nos équipes seront présentes durant le vol", explique Sarah Saucin, porte-parole de TUI. "Les coûts du vol retour et du prolongement du séjour ne seront pas facturés aux vacanciers. C'est un geste commercial de TUI en accord avec la chaîne d'hôtels H10".

Pour le SPF santé publique, il n’y a pas lieu de prendre de mesures particulières pour confiner les passagers. Mais la majorité d’entre eux, comme Carine vont être vigilants jusqu’à la fin de la semaine. "On doit prendre notre température, et si on a de la fièvre, il faut contacter notre médecin traitant. Mais je pense que je vais aller faire directement un test".

Selon le Tour opérateur TUI, les autres Belges qui sont actuellement sur l’île espagnole en vacances continuent leur séjour et ne demandent pas leur rappariement.