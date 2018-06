Les 629 migrants de l'Aquarius transbordés sur des navires italiens pour aller en Espagne

Les 629 migrants secourus en Méditerranée par le navire Aquarius et bloqués au large à la suite d'un bras de fer entre l'Italie et Malte vont finalement pouvoir débarquer en Espagne, qui a proposé de les accueillir, a annoncé mardi l'ONG SOS Méditerranée.



"Des vivres seront livrés sous peu à l'Aquarius par un navire italien", a indiqué l'ONG sur Twitter. Le centre de commandement des secours de Rome "planifie de transborder les rescapés plus tard sur des navires italiens après quoi nous mettrons le cap ensemble sur Valence" (Espagne), a ajouté l'ONG.