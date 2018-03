Les adieux très sobres à Stephen Hawking

Des milliers de personnes se sont rassemblées cet après-midi dans la ville anglaise de Cambridge pour dire adieu à Stephen Hawking. La cérémonie a eu lieu dans la ville de Cambridge, où il a passé toute sa vie d'adulte, d'abord comme étudiant puis comme professeur et chercheur en astrophysique. Il a été l'un des plus grands contributeurs à la compréhension humaine des trous noirs et de l'origine de l'univers.

Les funérailles de l'astrophysicien Stephen Hawking ont débuté samedi à Cambridge. Six anciens camarades du célèbre scientifique ont porté le cercueil à l'intérieur de l'église alors que des centaines de personnes rendaient hommage à l'extérieur.

"La vie et le travail de notre père ont signifié tant de choses pour tant de gens, croyants comme non croyants. Ainsi, le service sera à la fois inclusif et traditionnel, reflétant l'envergure et la diversité de sa vie", ont dit ses enfants, Lucy, Robert et Tim, dans un communiqué.



"Notre père a vécu et travaillé à Cambridge pendant plus de 50 ans. (...) C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser ses funérailles dans la ville qu'il aimait tant et qui l'aimait en retour", ont-ils expliqué.

L'acteur Eddie Redmayne, oscarisé pour avoir incarné le célèbre scientifique dans le film Une merveilleuse histoire du temps en 2014, lira notamment un texte pendant le service, tandis que des éloges funèbres seront prononcés par le fils aîné du scientifique.



Les obsèques, qui se déroulent dans l'intimité, ont commencé en début d'après-midi dans l'église St Mary the Great de l'université de Cambridge (est de l'Angleterre), à deux pas du Gonville and Caius College où il a travaillé pendant plus de 50 ans.

A l'extérieur, des centaines d'anonymes rassemblés autour de l'église ont applaudi à l'arrivée du cercueil, porté par six membres de l'université de Cambridge et recouvert de lys et roses blancs représentant l'univers et l'étoile polaire. La cloche de l'église a sonné 76 coups, un pour chacune des années de vie du célèbre scientifique.

Cinq cents membres de la famille, amis et collègues ont été invités aux funérailles privées qui se dérouleront ensuite. Les cendres de Stephen Hawking seront déposées dans l'abbaye de Westminter en juin, près des restes du physicien qui a découvert les lois de la gravité, Isaac Newton. Les deux hommes ont accupé la même chaire de physique, à 350 ans d'écart.

Le guitariste de Queen et astrophysicien Brian May, le patron de SpaceX et Tesla Elon Musk ainsi que Dara O'Briain, qui avait réalisé un documentaire sur Stephen Hawking, étaient présents parmi les invités de marque.

Stephen Hawking, atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) depuis ses 21 ans est décédé le 14 mars dernier à l'âge de 76 ans. Il avait déclaré à la BBC l'an dernier qu'il n'aurait jamais pensé atteindre les 75 ans. Il s'est éteint paisiblement chez lui à Cambridge le 14 mars dernier, suscitant une pluie d'hommages rarement égalée pour un scientifique, de la reine Elizabeth II à l'ancien président américain Barack Obama.