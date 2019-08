Les All Blacks réduisent leur groupe à 34 avant les duels contre l'Australie

Les All Blacks ont réduit leur groupe à 34 joueurs mercredi avant les deux matches de la Bledisloe Cup contre l'Australie, derniers tests majeurs avant la Coupe du monde de rugby au Japon (20 septembre - 2 novembre).

Cinq joueurs ont quitté le groupe constitué pour les deux premiers matches du Rugby Championship fin juillet et ont donc vu se réduire leurs chances de faire partie du groupe de 31 qui s'envolera le mois prochain pour le Japon: Shannon Frizell, Dalton Papalii, Josh Ioane, Asafo Aumua et Karl Tu'inukuafe.

Le groupe annoncé mercredi préparera les deux matches de la Bledisloe Cup, qui oppose tous les ans les deux nations océaniennes.

Les All Blacks défieront les Wallabies le 10 août à Perth, en Australie, dans un match comptant pour la 3e et dernière journée du Rugby Championship, réduit cette année en raison de la Coupe du monde, puis les recevront à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 17 août.

L'Australie n'a plus remporté la Bledisloe Cup depuis 2002.

Pour l'entraîneur de la Nouvelle-Zélande, Steve Hansen, la Bledisloe Cup est le deuxième objectif de l'année après la conquête d'un troisième titre mondial consécutif.

"Les matches de Bledisloe Cup Tests sont toujours des tests relevés" a-t-il déclaré.

"Les Wallabies seront confiants après leur victoire sur l'Argentine (16-10 samedi) et voudront à tout prix remporter ce premier match, donc nous sommes impatients de nous rendre à Perth et d'entamer notre préparation", a ajouté l'entraîneur des All Blacks, tenus en échec (16-16) samedi par l'Afrique du Sud à Wellington une semaine après avoir difficilement battu l'Argentine (20-16) à Buenos Aires.

Le centre vedette Sonny Bill Williams fait partie du groupe mais ne jouera pas à Perth, car il dispute actuellement des matches du championnat national pour retrouver le rythme de la compétition après avoir été blessé à une cuisse.

Le groupe néo-zélandais pour la Bledisloe Cup

Avants: Coles, Coltman, Taylor, O. Franks, Laulala, Moody, Moli, Ta'avao, Tuungafasi, S. Barrett, Tuipulotu, S. Whitelock, Hemopo, Cane, Fifita, Jacobson, Read (captain), Savea, Todd.

Arrières: Perenara, A. Smith, Weber, B. Barrett, Mo'unga, Goodhue, Laumape, Lienert-Brown, S.B. Williams, Ennor, J. Barrett, Bridge, Ioane, Reece, B. Smith.