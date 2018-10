Les allégations sur des ordres pour tuer Khashoggi "sans fondement"

(Belga) Le ministre saoudien de l'intérieur a démenti samedi les allégations qui "circulent sur des ordres pour tuer le journaliste dissident Jamal Khashoggi", dénonçant dans une déclaration officielle des "mensonges sans fondement".

Le prince Abdel Aziz ben Saud ben Nayef, cité par l'agence officielle SPA, a assuré que son pays était "attaché à ses traditions de respect des règles et des conventions internationales". Jamal Khashoggi n'a plus été vu vivant depuis qu'il est entré dans le consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre. L'hypothèse d'un assassinat à l'intérieur de ce consulat a été évoquée par la police turque et de nombreux médias. Le ministre saoudien s'est félicité de la mise en place d'une coopération entre son pays et la Turquie pour éclaircir les circonstances de cette disparition, qui a provoqué des tensions entre l'Arabie saoudite, la Turquie, et les États-Unis, où le journaliste s'était exilé en 2017. (Belga)