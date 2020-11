Les Américains attendent toujours de savoir qui va les présider: comment réagissent-ils? (vidéo)

Au lendemain du scrutin opposant le candidat Joe Biden au président américain sortant, Donald Trump, les Américains se sont réveillés sans connaître le nom du nouveau président. La population attend les résultats, entre angoisse et impatience.

Les Américains ne savent toujours pas qui est leur futur président. Le dépouillement s’est poursuivi toute la nuit et continuera ces prochains jours. La Pennsylvanie fait partie des Etats clés où l’on attend encore le résultat des élections. "Que le meilleur gagne, lance une citoyenne interrogée. C'est difficile, vous savez, il n'y a toujours pas de résultats. Je sais que tout le monde est anxieux, à cause de tout ce qui se passe, mais que pouvons-nous faire ?". "Ils disent que c’est serré. Certains donnent l’un vainqueur, puis l’autre. Moi j’ai fait du sport : j’aime suivre la finale et savoir qui va l’emporter", estime un autre citoyen. "Je pense que ça va être serré. Je pense que Trump va gagner", considère une autre passante.





Divisés, les Américains vont devoir faire preuve de patience

En Floride, c’est Donald Trump qui l’a emporté comme en 2016. "Je pense qu’il faut donner une chance à Donald Trump de continuer parce que l’économie se portait franchement bien avant le coronavirus, estime un citoyen américain. Nous avons besoin qu’il reste, nous avons besoin de ce leadership".

Dans l’Etat de New York, c’est le camp démocrate qui est arrivé en tête. Les habitants ont bien-sûr leur candidat favori. Mais ils assurent qu’ils respecteront le résultat final. "Je suis un fier Américain. Donald Trump sera réélu. J’en suis sûr !", affirme un habitant de New York. "Nous ne pouvons qu’espérer. Nous avons voté pour faire changer les choses. Nous avons au moins essayé", espèrent deux autres riveraines.

Certains électeurs ne veulent en tout cas pas entendre parler d’une bataille judiciaire. "Ce serait un gaspillage de temps et d’argent incroyable, un chaos, si Donald Trump conteste cela en justice. Nous en avons assez de ses mensonges !", soupire une citoyenne.

Les Américains ont bien compris qu’à défaut d’un nom de président, il y a un mot auquel ils vont devoir s’habituer : la patience.

