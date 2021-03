Les Américains en quête de spiritualité sont prêts à payer des sommes incroyables aux business du "New Age" (vidéo)

Ce soir, l'émission "Reporters" s'intéresse au business du New Age aux USA. Nombreux sont les Américains en quête de spiritualité. Parmi eux, des millions se tournent vers le New Age, un melting-pot spirituel qui puise ses références dans les philosophies orientales et les rites ancestraux des peuples primitifs. Dans cet extrait vous découvrez un leader donner les tarifs à partir de 18.000 dollars pour un pack débutants...

"Vous avez la possibilité de continuer à travailler avec moi. J'espère que vous allez la saisir. Je sais que cela va changer votre vie", argumente ce leader d'une conférence New Age.

