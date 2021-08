Les Américains ont quitté l’Afghanistan: qu’est-ce que les talibans vont faire de ce pays?

L'armée américaine s'est totalement retirée d'Afghanistan dans la nuit de lundi à mardi, un départ salué par des tirs victorieux à Kaboul et des critiques véhémentes à Washington. Un départ qui met aussi fin à vingt ans de guerre contre les talibans, l'ennemi désormais maître du pays. Nicolas Gosset, chercheur sur l'Asie centrale à l'Institut royal de défense, a livré son analyse sur le sort de l’Afghanistan, dans le RTL INFO 13h.

Dans un premier temps, dit-il, probablement que les talibans vont annoncer leur gouvernement puisque dans le calendrier qu’ils avaient fixé, il y avait cet engagement d’afficher la composition de leur gouvernement une fois que les dernières troupes américaines auraient quitté le tarmac de Kaboul. C’est le grand événement à suivre, puisque ça va indiquer fortement qu’elle va être la coloration et la teneur que les talibans vont donner à leur nouveau régime, également dans ses relations avec le monde.

Tout cela, 20 ans après les attentats du 11 septembre, 20 ans de guerre, pourquoi, pour en revenir au même point ?

Force est de constater qu’on est confronté à une page énorme de l’histoire récente du 20ème siècle, début du 21ème, qui se referme. L’objectif en 2001 était de soustraire Ben Laden, de renverser le régime taliban. 20 ans plus tard, un nouveau régime taliban s’installe à Kaboul, probablement dans une forme qui sera quelque peu différente de ce qu’on a connu, mais au niveau du symbole et de l’histoire politique, on est en face d’un échec manifeste.

Est-ce que les dernières interventions des talibans sur place ont un peu donné le ton de ce qui va se passer maintenant ?

C’est très difficile à dire parce qu’on a effectivement des déclarations qui sont faites au niveau politique, au niveau du leadership taliban, on voit ces cadres passés maître en communication quelque peu policée. Et puis ce qui revient de la situation sur le terrain est généralement beaucoup plus difficile. On se rend compte de la manière dont l’état taliban existe dans le quotidien des gens, à travers ses administrateurs, ses commandants, ses soldats, et c'est beaucoup plus difficile pour la population. Aujourd’hui, Kaboul est une ville quasiment déserte, il y a très très peu de gens dans les rues parce que les gens sont terrés chez eux, ils attendent de voir ce qui va se passer et il y a énormément d’inquiétudes, donc ceux que l’on voit parader, ce sont les talibans et ils ont beau jeu de dire qu’ils ont effectivement défait la plus grande puissance militaire mondiale et l’Otan.