Les Américains vaccinés n'ont plus besoin de porter de masque en extérieur

Les Américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter de masque lorsqu'ils sont en extérieur, mis à part lorsqu'ils se trouvent dans des foules, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

"Si vous êtes entièrement vaccinés et que vous voulez participer à un petit rassemblement avec des gens qui sont vaccinés et non vaccinés (..) les données scientifiques montrent (...) que vous pouvez le faire en toute sécurité, sans masque", a déclaré Rochelle Walensky la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique. "En revanche, nous continuons à recommander le port du masque lors d'activités et dans des endroits très fréquentés, comme des stades pleins ou des concerts", a-t-elle ajouté lors d'un point presse.