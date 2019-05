Les Australiens se rendent aux urnes, le travailliste Bill Shorten donné favori

(Belga) Les bureaux de vote ont ouvert samedi à 08h00 en Australie (minuit HB) pour les élections législatives qui devraient déboucher sur un retour des travaillistes à la tête du pays.

Sur les 16,4 millions d'électeurs, quatre millions environ ont déjà émis leur vote plus tôt et un million ont voté par correspondance. Les 11 millions d'électeurs restant doivent se rendre dans les quelque 7.000 bureaux de vote installés dans le pays, jusque dans les régions les plus isolées de l'immense territoire, alors que le vote est obligatoire en Australie. Il est attendu que le travailliste Bill Shorten, ancien leader syndical, déloge le conservateur Scott Morrisson, les sondages lui accordant une légère avance. Le Labor pourrait disposer de 81 sièges dans la chambre basse du parlement qui en compte 151, selon les prédictions. Avec 51,55% d'intention de votes, la formation devance la coalition libérale du Premier ministre qui en dispose de 48,5, selon le dernier sondage Newspoll. Le décès de l'ancien Premier ministre travailliste Bob Hawke à 89 ans, quelques jours avant le scrutin, a déclenché une vague d'hommages, et a somme toute affirmé l'élan de la formation de centre-gauche. Les travaillistes visent donc un retour au pouvoir, soit la 4e fois seulement depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ouverture des bureaux a été émaillée par un incident dans la circonscription de l'ancien Premier ministre conservateur Tony Abott, à Warringah au Nord de Sydney, décrié pour son climato-scepticisme. Un sexagénaire a attaqué à l'aide d'un tirebouchon un homme de 31, qui disposait du matériel de campagne en faveur de M. Abott avec d'autres sympathisants. Les principales formations ont mené campagne sur des thématiques économiques et fiscales, mais la question du changement climatique s'est imposé comme enjeu électoral majeur, sous la pression de l'opinion publique lassée de l'inaction des précédents gouvernements et inquiète de la récurrence de phénomènes météorologiques extrêmes, dont des pics de chaleur, incendies et inondations.