Les autorités américaines enquêtent sur un éventuel lien entre vapotage et convulsions

@SarahJohnson on Pixabay

L'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé mercredi qu'elle enquêtait, à la suite de plusieurs rapports sanitaires, sur d'éventuels liens entre vapotage et convulsions.

"Des rapports indiquent que certaines personnes utilisant des cigarettes électroniques, en particulier des jeunes et de jeunes adultes, sont ultérieurement prises de convulsions", écrit la FDA dans un communiqué. L'agence dit avoir recensé au total 35 de ces cas entre 2010 et le début de l'année 2019."Nous estimons que ces 35 cas justifient une enquête scientifique pour déterminer s'il existe vraiment un lien (entre vapotage et convulsions)", avance-t-elle.

L'usage de cigarettes électroniques a explosé parmi les jeunes Américains au cours de la dernière décennie, dépassant même celui de la cigarette. Au total, le nombre de vapoteurs est passé de 1,5 à plus de 20% chez les lycéens de 2011 à 2018, tandis que le tabac "combustible", sous toutes ses formes, tombait de 22 à 14%.Les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine et d'autres produits, mais pas les substances des cigarettes traditionnelles reconnues comme cancérigènes. Leur effet à long terme sur la santé est en cours d'étude.