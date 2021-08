Les avions belges pourraient se poser à Kaboul vendredi

(Belga) Les deux C130 et l'A400M de la Défense déployés dans le cadre de l'opération d'évacuation de l'Afghanistan NEO (Non-Combattant Evacuation Operation) décollent de l'aéroport militaire de Melsbroek ce mercredi. Les deux avions les plus anciens, soit les C130, partent les premiers en fin de matinée et feront une halte à Chypre avant d'arriver à Islamabad au Pakistan jeudi vers midi. L'A400M partira le dernier, dans l'après-midi. Il fera le vol d'une traite et devrait arriver durant la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale pakistanaise, a-t-on appris auprès de la composante aérienne de l'armée.

Seuls les deux C130 feront ensuite le déplacement vers Kaboul. Ils peuvent transporter de 50 à 70 personnes. La Défense a demandé des créneaux horaires permettant aux deux engins de se poser dès vendredi matin dans la capitale afghane. La durée de l'opération et le nombre de rotations nécessaires pour évacuer les personnes prises en charge par la Belgique ne sont pas encore connus. Un détachement de techniciens de 16 personnes fait le voyage de même qu'une soixantaine de personnes en charge de la liaison et de la sécurité, a-t-on précisé à bonne source. Un Falcon 7-X s'est déjà envolé mardi de Melsbroek en direction d'Islamabad. Il emportait avec lui une équipe de préparation et une équipe consulaire. (Belga)