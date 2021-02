Les avocats de Trump demandent l'abandon d'un procès "anticonstitutionnel"

(Belga) Les avocats de Donald Trump ont demandé lundi au Sénat de refermer immédiatement le procès de l'ancien président, qu'ils dénoncent comme une violation de la Constitution et une "mise en scène politique dangereuse pour la démocratie".

"L'acte d'accusation adopté par la Chambre est anticonstitutionnel à plusieurs titres, et un seul suffirait à le déclarer immédiatement nul et non avenu", ont écrit Me David Schoen et Bruce Castor dans un argumentaire de 78 pages transmis à la chambre haute du Congrès à la veille de l'ouverture des débats. (Belga)