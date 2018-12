Les belligérants au Yémen dressent une liste de 15.000 prisonniers pour un échange

(Belga) Le gouvernement et les rebelles du Yémen réunis en Suède pour des consultations de paix sous l'égide de l'ONU ont annoncé mardi avoir établi une liste de quelque 15.000 prisonniers en vue d'un échange.

Le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale, et les rebelles Houthis ont engagé la semaine dernière en Suède des discussions destinées à renouer un dialogue rompu en 2016. Toutes les tentatives pour mettre fin à la guerre qui a fait environ 10.000 morts en quatre ans ont jusqu'ici échoué, alors que la situation humanitaire au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, se dégrade de jour en jour. Les rebelles ont annoncé avoir échangé avec le gouvernement une liste de 15.000 prisonniers des deux camps. Une source gouvernementale a de son côté indiqué avoir soumis les noms de 8.200 prisonniers. Les deux parties se sont donné deux semaines pour entériner la liste, selon la télévision des rebelles, Al-Masirah, et 45 jours pour réaliser l'échange. Les prisonniers seront transférés via les aéroports de Seyoun contrôlé par le gouvernement, et de la capitale Sanaa, contrôlé par les rebelles. Le Comité international de la Croix-Rouge a confirmé qu'il superviserait l'échange. En septembre, des pourparlers de paix ont achoppé sur le refus des négociateurs Houthis de se rendre à Genève sans garanties sur leur voyage de retour vers la capitale Sanaa et sur l'évacuation de rebelles blessés. Cette fois, leur présence en Suède a été favorisée par deux mesures de confiance: l'évacuation début décembre de 50 rebelles blessés vers Oman et un accord préliminaire d'échange de prisonniers. (Belga)