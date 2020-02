Les Bleus du Blanc: Laffont en patronne, B. Midol retrouve le podium

Cinq courses, cinq victoires! Perrine Laffont n'a plus de concurrence sur les bosses, contrairement à Bastien Midol en skicross, qui a cependant décroché une belle deuxième place à Megève.

Pour son cinquième succès de la saison, Laffont s'est fait une petite frayeur. Déstabilisée par le vent dans la petite finale (à 16), elle n'a pris que la quatrième place, et il lui a fallu un run de grande classe pour repasser en tête lors de la super finale.

"En finale 1, je pose un tout petit D-Spin, avec les pieds écartés et je perds des points. J’ai douté…", a-t-elle raconté, citée par le Dauphiné Libéré, "et puis, il s’est mis à tomber des trombes d’eau (...) J'avais peur qu’ils annulent et qu’ils ne gardent que ma quatrième place en finale 1. Ça m’a fait monter le stress."

Le suspense n'a pas duré longtemps, et la tenante du gros globe de cristal semble désormais filer tout droit vers un nouveau sacre.

En skicross, Bastien Midol a décroché la deuxième place de l'épreuve de Coupe du monde de Megève samedi. Décevant ces dernières semaines, le tenant du globe de la spécialité s'est rattrapé devant son public, mais n'a pu venir à bout en finale du Canadien Kevin Drury.

Avec quatre podiums sur cinq épreuves cette saison, dont deux victoires, Drury survole la course au globe avec 688 points, contre 454 au Suisse Ryan Regez et 393 à Midol.

Deux autres Français avaient atteint les 1/2 finales: Tom Bonnefond et Terence Tchiknavorian, qui se sont classés respectivement 7e et 8e.

Chez les filles, Marielle Berger-Sabbatel a disputé la finale, dont elle n'a pris que la quatrième et dernière place.

Les fondeurs étaient au repos ce week-end, avant de se retrouver la semaine prochaine à Falun en Suède.

Parmi les autres résultats notables, Antoine Adeline a terminé 6e du concours de ski slopestyle de Mammoth, en Californie vendredi soir.

L'équipe de France de combiné nordique continue elle son apprentissage: sur les trois épreuves individuelles du week-end, des gundersen avec respectivement 5 km, 10 km et 15 km de ski de fond, Laurent Muhlethaler a été à chaque fois meilleur Français, en se classant 24e, 23e et 19e, loin du Norvégien Jarl Magnus Riiber, vainqueur des trois épreuves et désormais très solide leader de la Coupe du monde.