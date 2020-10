Les Boliviens votent pour la présidentielle, un an après la démission de Morales

(Belga) Les Boliviens ont commencé à voter dimanche pour élire leur président, dans un pays fortement polarisé près d'un an après la démission de l'ex-chef de l'Etat socialiste Evo Morales, alors accusé de fraude par l'opposition.

Pour la première fois depuis 20 ans, Evo Morales (2006-2019), emblématique dirigeant de la gauche sud-américaine, n'est pas candidat. Son dauphin et ancien ministre de l'Economie, Luis Arce, 57 ans, candidat pour le Mouvement vers le socialisme (MAS), et son principal rival, l'ex-président Carlos Mesa, 67 ans, sont les favoris parmi six candidats. (Belga)