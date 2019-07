Les Bourses européennes soucieuses avant une réunion de la Fed

(Belga) Les principales Bourses européennes ont à nouveau clôturé en baisse mardi, semblant douter d'une réduction des taux américains à la veille d'une nouvelle intervention du gouverneur de la Banque centrale américaine.

"En Europe, les espoirs d'assouplissement de la politique monétaire montent aussi vite qu'ils baissent aux Etats-Unis", relève l'analyste de Comdirect, Andreas Lipkow. La journée de mercredi doit être marquée par la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed, ainsi que la publication des minutes de la dernière réunion monétaire de l'instance américaine. Le marché souhaiterait que l'institution américaine baisse ses taux d'intérêt lors de la réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) les 30 et 31 juillet. A Paris comme à Londres, protégée par la faiblesse de la livre qui avantage les multinationales britanniques, la journée a été calme avec des petites baisses de 0,31% pour le CAC 40 et 0,17% pour le FTSE 100. A Francfort, le Dax a reculé plus nettement (-0,85%). L'Eurostoxx 50 a fini en baisse de 0,40%. Wall Street évoluait en ordre dispersé à la mi-séance mardi: vers 16H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,37% à 26.707,14 points. A Francfort, Deutsche Bank (-4,17%) a continué de dévisser après l'annonce d'un plan de restructuration comprenant la suppression de 18.000 emplois. Ailleurs en Europe, l'ensemble des places ont reculé, Milan de 0,41%, Amsterdam de 0,54%, Bruxelles de 0,57%, Lisbonne de 0,40%, Madrid de 0,12%, et la Bourse suisse de 0,33%. (Belga)