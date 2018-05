Cette casquette officielle de Trump est fabriquée... au Bangladesh: "Amusant pour un homme qui prône le made in USA", remarque une Belge sur place

Yasmine a contacté la rédaction de RTL info ce dimanche. De retour de New-York, elle nous a envoyé une photo d'une casquette "officielle" de Donald Trump, mise en vente dans la boutique à souvenirs de la Trump Tower. Une casquette fabriquée en Asie, alors que le président des Etats-Unis met en place une batterie de mesures protectionnistes et rêve d'un "made in USA" sur tous les biens de consommation...

Le président Donald Trump est en pleine guerre économique avec le reste du monde. Même si c'est principalement envers la Chine qu'il est sur le point d'officialiser une série de mesures protectionnistes visant à taxer lourdement les importations, Trump voit plus large.

Son discours est théorique, mais pour le résumer, les Etats-Unis devraient être capables de vivre en autarcie, en produisant tout ce dont ils ont besoin, en important un minimum de biens. "Make America Great Again", le slogan de Trump, passe aussi par cette notion d'ultra-protectionnisme.

Pas la première incohérence...

Comme cela a déjà été plusieurs fois le cas par le passé, il y a des incohérences dans le discours de Trump, et des différences entre son discours, ses annonces, et la réalité de la situation.

C'est ce qu'a voulu rappeler Yasmine. "J’ai visité New York la semaine dernière. J’ai pu entrer dans la Trump Tower et particulièrement dans le magasin où on peut acheter de multiples souvenirs à l’effigie de Donald Trump", nous a-t-elle écrit via le bouton orange Alertez-nous.

Elle y a pris une photo qui symbolise finalement assez bien la politique de Trump, qu'on pourrait caricaturer par 'Faites ce que je dis, pas ce que je fais'. On y voit une casquette 'Trump', en vente dans la boutique officielle de 'souvenirs' de la Trump Tower.

"Sur l’étiquette, on voit qu'elle est fabriquée au Bangladesh. Amusant pour un homme qui prône le made in USA", conclut-elle.

Sur la boutique en ligne, elles sont "Made In USA"

Il existe en effet plusieurs boutiques de ventes de souvenirs et de vêtements à l'effigie de Trump dans la Trump Tower. Pourtant, quand on se rend le site web de la Trump Tower, il y a un lien vers la boutique d'accessoires et de vêtements en ligne. Et on y apprend que les caquettes sont "proudly made in the USA" ("fièrement fabriquées aux Etats-Unis").

Difficile donc de savoir pourquoi celle qu'a photographiée Yasmine la semaine dernière à New-York porte la mention "Made In Bangladesh"... La photo de Yasmine est pourtant authentique, car c'est la société américaine Ahead qui fabrique les casquettes. Nous avons cherché sur leur site, il n'est pas forcément question d'une fabrication 100% sur le sol des Etats-Unis. L'entreprise américaine parle cependant "d'un engagement pour s'assurer de conditions de travail équitable sur notre chaîne d'approvisionnement", ce qui laisse plutôt penser que la production est sous-traitée à l'étranger...