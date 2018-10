Les Célèbes frappées par un nouveau séisme

(Belga) L'île indonésienne des Célèbes a été frappée mardi par un nouveau séisme de magnitude 5,1, moins de deux semaines après avoir été dévastée par un tremblement de terre de magnitude 7,5 suivi d'une vague meurtrière faisant près de 2.000 morts.

L'épicentre du nouveau séisme se situe à 13 kilomètres à l'est de la ville de Palu et à 10km de profondeur, selon l'institut géologique américain USGS. Aucune alerte au tsunami n'a été émise et il n'y avait pour l'heure pas d'informations sur des blessés ou dommages dans la région. (Belga)