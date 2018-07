Les cendres de l'ex-gourou de la secte Aum seront dispersées en mer

(Belga) Les cendres de l'ex-gourou de la secte Aum, exécuté la semaine dernière pour l'attaque au gaz sarin en 1995 à Tokyo, seront dispersées en mer pour éviter de transformer sa sépulture en lieu de pèlerinage, a rapporté mercredi l'agence de presse Kyodo News.

L'avocat représentant la plus jeune fille de Shoko Asahara, dont le nom est gardé secret, a fait état de ce projet au lendemain de la décision de la jeune femme de récupérer les cendres de son père. Le devenir des cendres d'Asahara (de son vrai nom Chizuo Matsumoto) oppose la jeune femme, sa quatrième fille, aux autres membres de la famille, dont la femme de l'ex-gourou, qui eux sont restés dans le giron de la secte ayant succédé à Aum. "Ces cendres revêtent une grande importance pour ses disciples", a déclaré l'avocat Taro Takimoto, cité par Kyodo News. Aussi, la fille d'Asahara a souhaité disperser les restes de l'ancien gourou dans l'océan Pacifique pour éviter la création d'un "territoire sacré" pour ses disciples, a-t-il expliqué. L'avocat a également appelé le gouvernement a protéger la jeune femme de possibles représailles des disciples du gourou. Les autorités japonaises ont incinéré lundi le corps de Shoko Asahara, après l'avoir pendu le vendredi précédent avec six ex-membres de sa secte, craignant que sa mort ne relance le culte voué à sa personne. L'attentat au gaz sarin, perpétré dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995, avait tué 13 personnes et intoxiqué 6.300 autres. Aum est tenue au total pour responsable du décès de 29 personnes et de 6.500 blessés.