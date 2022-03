Les collectes de dons pour les Ukrainiens se multiplient chez nous: voici les objets les plus recherchés (vidéo)

La guerre en Ukraine suscite une vive émotion dans toute l'Europe, y compris chez nous. Pour se montrer solidaires de la population ukrainienne, de nombreuses collectes de dons sont organisées dans notre pays. Exemple au Palais 11 de Bruxelles, ouvert tous les jours de 8h à 20h, où les voitures se suivent en masse depuis quelques jours.

Les donateurs y livrent des aliments, des vêtements, des produits d'hygiène et même de l'électroménager. "Moi, ça me touche beaucoup. Je suis d'origine roumaine, ça me touche. Ce sont mes voisins", nous lance une des donatrices, visiblement émue. Des dizaines de bénévoles se chargent ensuite du tri, avant de charger les camions. 12 sont déjà partis d'ici, 4 autres le feront dans les prochains jours. Tous ont pris la direction des villes frontalières de l'Ukraine.

Mais il manque encore certains éléments importants, dont ont besoin les Ukrainiens. Citons notamment des médicaments, des sous-vêtements, des bottines ou encore des garrots et des bandages.