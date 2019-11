Les corps de 8 membres d'une même famille retrouvés dans les décombres de leur maison après une frappe israélienne sur Gaza

Huit membres d'une même famille ont été tués dans une frappe israélienne sur le sud de la bande de Gaza avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, a indiqué jeudi le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne.



Ces frappes portent désormais à 34 morts et 111 blessés le bilan des opérations israéliennes visant depuis mardi des éléments du Jihad islamique, qui a de son côté tiré plus de 350 roquettes en direction d'Israël, selon les données de l'armée israélienne.



"Six citoyens de la famille Abou Malhous, incluant trois enfants et deux femmes, ont été tués dans une frappe israélienne sur leur maison familiale à Deir al-Balah dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué dans la nuit le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, langue de terre contrôlée par les islamistes du mouvement Hamas.

Un tir de barrage de roquettes sur Israël



Mais deux autres enfants ont été retrouvés ce matin dans les décombres, selon le ministère.



L'armée israélienne avait mené mardi matin une opération ciblée contre Baha Abou al-Ata, un commandant d'un autre groupe, le Jihad Islamique, qui avait péri avec son épouse.



Dans la foulée de cette frappe, le Jihad Islamique a lancé un tir de barrage de roquettes sur Israël, qui a de son côté multiplié les frappes aériennes contre les positions de ce groupe islamiste armé.



L'armée israélienne accuse notamment le Jihad islamique d'utiliser des boucliers humains pour se protéger des frappes, mais n'a pas ciblé cette fois le Hamas, mouvement islamiste qui contrôle Gaza.

Un accord de cessez-le-feu



Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres dans l'enclave depuis 2008. Mais ce groupe, contrairement au Jihad islamique, avait approuvé une trêve négociée par l'entremise de l'ONU, de l'Egypte, pays frontalier de Gaza, et du Qatar, émirat du Golfe qui entretient à la fois des relations avec les groupes de Gaza et Israël.

Pour tenter de freiner cette nouvelle spirale de violence, l'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, avait mené une médiation avec les Egyptiens --qui bénéficient d'une forte influence sur Gaza et de relations officielles avec Israël-- en vue d'une "désescalade urgente".



Dans la foulée de cette médiation, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à 05H30 locales (03H30 GMT), ont indiqué à l'AFP une source égyptienne et un haut responsable du Jihad islamique.