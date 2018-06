Les critiques de Trudeau vont coûter "cher" au Canada, prévient Donald Trump

(Belga) Le président américain Donald Trump a qualifié mardi de "bon" le dernier sommet du G7 au Canada, en dépit des querelles avec les alliés de Washington, mais a prévenu que les critiques de Justin Trudeau allaient coûter "cher" au Canada.

"Nous avons eu un très bon sommet avec le G7", a-t-il dit, avant de s'en prendre au Premier ministre canadien. Le ton entre Donald Trump et le Canada était monté brusquement samedi juste après la conclusion du sommet du G7 et l'adoption dans la douleur d'une déclaration commune. De l'avion présidentiel en route pour Singapour et le sommet historique avec Kim Jong Un, M. Trump avait accusé Justin Trudeau d'être "malhonnête", dénoncé les tarifs douaniers canadiens sur les produits laitiers et dans le même temps retiré l'aval américain à la déclaration du G7. "Nous avons un très gros déficit commercial avec le Canada... 295% sur les produits laitiers, c'est très injuste pour nos agriculteurs", a insisté mardi Donald Trump à Singapour. M. Trudeau avait répété à la fin du sommet que les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada sur l'acier et l'aluminium étaient "insultants", au regard de l'histoire entre les deux pays, et comme l'Union européenne, il avait confirmé des représailles pour juillet. Revenant sur l'atmosphère générale du G7 et la photo de lui face à la chancelière allemande Angela Merkel entre autres dirigeants alliés, il a répondu: "C'était une réunion amicale. Je sais que je n'ai pas l'air aimable" sur la photo. (Belga)