Les Crusaders attendent l'autre finaliste du Super Rugby

Les tenants du titre néo-zélandais des Crusaders se sont qualifiés samedi pour leur treizième finale de Super Rugby en battant en demi-finale à Christchurch les Hurricanes (30-12).

Dans une finale avant l'heure face aux autres néo-zélandais titrés en 2016, les Crusaders ont rapidement pris l'avantage et ne l'ont plus lâché du match, menant 18-7 à la mi-temps et réussissant quatre essais.

Les Crusaders affronteront, en finale, le vainqueur du match opposant samedi après-midi les Lions aux Waratahs.