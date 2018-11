Les démocrates enquêteront sur les liens financiers de Trump avec Ryad et Moscou

(Belga) Les démocrates enquêteront sur les liens financiers personnels du président des Etats-Unis Donald Trump avec l'Arabie saoudite et la Russie, a déclaré dimanche Adam Schiff, futur président de la commission du Renseignement de la chambre basse du Congrès américain.

Lors des élections de mi-mandat début novembre, les démocrates ont repris aux républicains le contrôle de la Chambre des représentants, ce qui leur permettra notamment de lancer des enquêtes parlementaires. Les nouveaux élus siégeront à partir de janvier. "Le président n'est pas honnête avec le pays à propos du meurtre de Jamal Khashoggi", journaliste saoudien critique du prince héritier, a jugé sur CNN M. Schiff, élu influent au sein du Parti démocrate. "Qu'est-ce qui le pousse à cela? Je ne sais pas. S'il s'agit simplement d'un penchant qu'il a pour les autocrates (...) ou s'il y a une motivation financière, c'est-à-dire ses finances personnelles", s'est interrogé Adam Schiff. Jamal Khashoggi, qui était exilé aux Etats-Unis, a été assassiné début octobre dans le consulat de son pays à Istanbul, provoquant une onde de choc mondiale et ternissant considérablement l'image de l'Arabie saoudite. Selon de nombreux observateurs, le prince héritier Mohammed ben Salmane est impliqué dans ce meurtre. Mais le président Donald Trump a estimé que même si le prince était peut-être bien au courant du meurtre, cela ne remettrait pas en cause la relation "inébranlable" entre Washington et Ryad. Donald Trump "s'est ouvertement vanté sur les millions qu'il fait avec l'Arabie saoudite. Est-ce que son intérêt personnel conduit la politique des Etats-Unis dans le Golfe?", a demandé l'élu démocrate, posant la même question "vis-à-vis de la Russie". "Nous ne savons pas, mais il serait irresponsable de ne pas le découvrir", a-t-il dit, estimant que "cela ne sera pas seulement le travail de la commission du Renseignement". Selon lui, l'un des sujets sur lesquels le Congrès, jusqu'ici à majorité républicaine, n'a pas encore enquêté est celui de savoir "si les Russes ont blanchi de l'argent à travers les affaires du président". "S'agit-il d'une main invisible dans la politique étrangère américaine? Nous devons être capables de dire aux Américains, oui, c'est vrai ou non, ça ne l'est pas", a-t-il affirmé. (Belga)