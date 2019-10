Les démocrates menacent de forcer la Maison Blanche à fournir des documents

(Belga) Les démocrates du Congrès américain chargés de l'enquête en vue d'une procédure de destitution contre Donald Trump ont menacé mercredi de forcer la Maison Blanche à leur fournir des documents liés à l'affaire ukrainienne.

Les parlementaires adresseront formellement à l'exécutif une injonction à livrer ces documents vendredi, s'il ne s'y plie pas volontairement d'ici là. "Le mépris flagrant de la Maison Blanche face à de nombreuses demandes de livrer volontairement des documents (...) ne nous laissent pas d'autre choix que de délivrer cette injonction", ont indiqué les chefs démocrates des commissions des Affaires étrangères, du Renseignement et de supervision de l'exécutif. Les démocrates américains ont ouvert le 24 septembre une enquête contre le milliardaire républicain en vue d'une destitution. Ils lui reprochent d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique fin juillet, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour porter les couleurs démocrates en 2020. Donald Trump dément avoir exercé une pression. Dans une escalade verbale, il a dénoncé mardi soir un "coup d'Etat" mené par les démocrates. "Les commissions mènent cette enquête avec célérité et de façon coordonnée", soulignent, encore une fois, les chefs démocrates. Rare dans l'Histoire américaine, cette procédure secoue déjà la campagne électorale pour la présidentielle de novembre 2020, lorsque Donald Trump tentera de décrocher un second mandat. (Belga)