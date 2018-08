Les dépouilles de soldats américains tombés en Corée rentrent enfin aux Etats-Unis

(Belga) Les dépouilles de plusieurs dizaines de militaires américains tombés pendant la guerre de Corée, restituées la semaine dernière par Pyongyang, sont finalement rentrées mercredi aux Etats-Unis, 65 ans après la fin du conflit.

Une cérémonie a été organisée mercredi sur la base de Pearl Harbor-Hickam, à Hawaï, pour accueillir les dépouilles, en présence de familles et du vice-président américain Mike Pence. "Certains ont surnommé la guerre de Corée la +guerre oubliée+. Mais aujourd'hui, nous apportons la preuve que ces héros n'ont jamais été oubliés", a déclaré Mike Pence. "Mon père, le lieutenant Ed Pence, a combattu pendant la guerre de Corée", a-t-il ajouté. "Il est revenu avec une médaille sur sa poitrine. Mais mon père, qui nous a quittés il y a 30 ans désormais, nous a toujours dit que les vrais héros étaient ceux qui n'étaient pas rentrés à la maison." La Corée du Nord a remis vendredi 55 réceptacles contenant des dépouilles remontant à la guerre de Corée (1950-1953), conformément à un accord entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un lors de leur sommet historique du mois de juin à Singapour. Le processus d'identification devrait prendre au moins plusieurs mois, voire des années, ont indiqué des experts. Mais les premières évaluations laissent penser qu'il s'agit "probablement de dépouilles américaines", a déclaré John Byrd, directeur de l'analyse scientifique au sein de la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), l'agence américaine traitant des questions des soldats disparus. Des analyses plus poussées seront réalisées à Hawaï, mais "il n'y a à ce stade aucune raison de douter" que les dépouilles "sont liées à des décès de la guerre de Corée", selon le spécialiste. Donald Trump avait remercié vendredi Kim Jong Un d'avoir "tenu parole" en commençant le rapatriement des dépouilles. "Je suis sûr qu'il continuera à respecter cette promesse", avait-il tweeté. Selon l'association d'anciens combattants Veterans of Foreign Wars (VFW), plus de 35.000 Américains ont été tués sur la péninsule coréenne pendant la guerre de Corée. Parmi eux, 7.700 sont encore considérés comme portés disparus, dont 5.300 en Corée du Nord. Un premier accord entre Washington et Pyongyang a permis le rapatriement de 229 lots de dépouilles entre 1990 et 2005. Mais cet accord a été suspendu lorsque les relations entre les deux pays s'étaient détériorées. (Belga)