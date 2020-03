Les députés arabes qualifiés de "terroristes en costume" par un ministre israélien

(Belga) Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, du parti au pouvoir le Likoud, a qualifié les politiciens arabes en Israël de "terroristes en costume" et a condamné les tentatives de l'opposition d'obtenir leur soutien en vue de former un gouvernement minoritaire, après les élections du 2 mars.

S'exprimant à la radio dimanche, M. Katz a déclaré que de nombreux membres de la Liste unie (des partis arabes) étaient "soit des partisans de terroristes, soit eux-mêmes des terroristes en costume". Ces commentaires interviennent après la volonté exprimée de Benny Gantz, chef du parti centriste Blue and White, de former un gouvernement minoritaire avec l'appui de cette Liste unie qui représente la minorité arabe en Israël. Celle-ci a remporté 15 sièges lors de ce scrutin législatif. Un tel scénario mettrait le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu hors course, après 11 ans à la tête du gouvernement. Les élections se sont tenues après deux précédents tours en avril et septembre qui n'avaient pas permis de désigner de vainqueur entre Netanyahu qui emmène l'extrême droite et les ultra-orthodoxes, et Gantz, de centre-gauche. A l'issue de l'élection du 2 mars, le Premier ministre sortant a obtenu 58 sièges alors que le camp de gauche en a remportés 55, tous deux ne parvenant pas à la majorité nécessaire de 61 sièges au Parlement. La minorité arabe représente tout de même 20% de la population israélienne, soit quelque 9 millions de personnes, souvent victimes de discrimination. Plusieurs représentants de leur communauté ont parfois suscité la polémique en affirmant leur soutien aux activistes. Le député arabe Ahmed Tibi avait ainsi loué les martyrs palestiniens lors d'un discours à Ramallah en 2011. (Belga)