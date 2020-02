Les dernières sanctions signent le dédain de Washington pour "la démocratie"

(Belga) Les nouvelles sanctions américaines annoncées jeudi contre cinq responsables du Conseil des gardiens de la Constitution iranien montrent "le dédain de Washington pour la démocratie", a déclaré vendredi le porte-parole de cet organe chargé du contrôle des élections en Iran.

"Le régime américain a montré [par ces sanctions] qu'il n'en a rien à faire de la démocratie et qu'il préfère les régimes dictatoriaux de la région", a écrit sur Twitter Abbas Ali Kadkhodaï, l'un des cinq responsables visés par ces sanctions annoncées à la veille des législatives. Quelque 58 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes vendredi pour élire leurs députés. Avant le scrutin, le Conseil des gardiens a invalidé des milliers de candidats soutiens du président Hassan Rohani, la plupart issus de la coalition gouvernementale formée par les modérés et les réformateurs . "Nous sommes maintenant encore plus déterminés à protéger le vote du peuple", a ajouté M. Kadkhodaï. Les mesures annoncées par Washington imposent un gel des éventuels avoirs détenus aux Etats-Unis par les responsables iraniens visés, qui se retrouvent aussi interdits de séjour sur le territoire américain. L'ayatollah Ahmad Jannati, chef du Conseil des gardiens, et également visé par les nouvelles sanctions américaines, s'est moqué de la décision des Etats-Unis d'ajouter son nom à leur liste noire. "Je me demande : qu'allons-nous faire de tout cet argent que nous avons sur des comptes en Amérique ? " a-t-il déclaré, au côté de M. Kadkhodaï après avoir voté. "Maintenant, nous ne pouvons même plus y aller pour fêter Noël ! ", a ajouté le dignitaire chiite nonagénaire en riant, selon des images de la télévision d'Etat. Les hauts responsables iraniens affirment habituellement que les sanctions américaines à leur encontre sont sans importance car ils n'ont pas de relations ou de comptes bancaires aux États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères iranien a pour sa part rappelé sa position selon laquelle les nouvelles mesures punitives imposées par les États-Unis ne montrent "rien d'autre que [...] le désespoir" de Washington face à "l'échec" de leur campagne de "pression maximale" contre la République islamique. "Vos sanctions folles et lâches n'impressionnent en rien l'Iran, qui continuera résolument son chemin vers un avenir radieux", a assuré le porte-parole du ministère, Abbas Moussavi, dans un communiqué. (Belga)