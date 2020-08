Les discussions sur l'accord commercial américano-chinois ont été annulées

(Belga) Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait annulé les négociations avec la Chine concernant un accord commercial. "Je ne veux pas leur parler maintenant", a déclaré M. Trump aux journalistes en Arizona. "Si vous savez ce qu'ils ont fait à ce pays et au monde, je ne veux pas parler à la Chine pour l'instant. Alors oui, j'ai annulé les discussions".

Depuis l'arrivée de M. Trump à la Maison Blanche en 2017, les relations entre Washington et Pékin sont difficiles. Le commerce, en particulier, est un point de discussion majeur entre les deux superpuissances. En janvier, ils se sont mis d'accord sur une première phase, qui prévoit que la Chine achète, entre autres, de grandes quantités de produits agricoles américains. Cependant, il semble que la Chine ne puisse pas répondre à ces exigences en raison de la pandémie. L'évaluation de la phase 1 prévue le week-end dernier, mais reportée, devait permettre de vérifier si les deux parties respectent les accords. En dehors du commerce, la Chine et les États-Unis sont aussi en désaccord, entre autres, sur le statut de Hong Kong, la manière dont les minorités ethniques sont traitées en Chine et l'expansion militaire chinoise dans la mer de Chine méridionale. (Belga)