Les dons belges pour les victimes en Indonésie au consortium 12-12 ont dépassé les 3 millions d'euros

(Belga) L'appel national du consortium 12-12 aux dons pour les victimes du séisme et du tsunami qui ont ravagé l'Indonésie fin septembre a porté ses fruits. Le consortium a récolté jusqu'à ce jour 3.160.000 euros, indique-t-il vendredi.

Les bilans actuels, qui pourraient encore évoluer, plus d'un mois après la catastrophe, font état de plus de 2.000 morts, plus de 1.000 personnes portées disparues, plus de 200.000 personnes déplacées et plus de 68.000 maisons et 1.500 écoles endommagées, rappelle le consortium. Ce dernier rassemble sept organisations actives dans l'humanitaire et basées en Belgique: Caritas International.be, la Croix Rouge, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam Solidarité, Plan International Belgique et Unicef Belgique. Les dons qui sont parvenus au consortium dans le cadre de son appel "Indonésie 12-12" sont redistribués au bénéfice des actions de terrain de ces organisations. Ensemble, celles-ci sont actives à travers toute la région touchée par le double phénomène, sur l'île des Célèbes. Certaines concentrent leur action sur l'approvisionnement en eau et en matériel, comme Oxfam Solidarité, d'autres touchent à un éventail plus large de domaines, comme Unicef. (Belga)