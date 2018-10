Les enfants en détention sur l'île de Nauru transférés en Australie d'ici fin 2018

(Belga) Les enfants de réfugiés maintenus en détention par les services d'immigration australiens sur l'île de Nauru devraient vraisemblablement être transférés vers l'Australie d'ici la fin de l'année, selon les médias australiens.

Citant des sources gouvernementales, le quotidien The Australian a informé qu'une quarantaine d'enfants de demandeurs d'asile restant dans la micro nation du Pacifique seraient relocalisés en Australie d'ici la fin de l'année. L'ancien ministre de la Justice, George Brandis, a suggéré, lors d'une interview radiophonique, que ce transfert aurait lieu. "Il n'y a presque plus d'enfants à Nauru et en Papouasie- Nouvelle-Guinée (où l'Australie opère des centres d'immigration délocalisés, NDLR), et nous espérons que d'ici la fin de l'année il n'y en aura plus", a ajouté celui qui est désormais le Haut représentant de l'Australie au Royaume-Uni. Le Premier ministre australien Scott Morrison et son ministre de l'Immigration Peter Dutton n'ont pas démenti ce calendrier. Des enfants ont déjà été transportés en Australie pour y recevoir des traitements, selon des sources gouvernementales il en resterait 40 contre 52 la semaine passée. Les autorités australiennes ne souhaitent pas encourager les trafiquants d'êtres humains en transférant les clandestins dans le pays. L'Australie est vivement critiquée pour cette politique très stricte, alors que la mauvaise santé des mineurs en détention a été dénoncée par plusieurs médecins. Depuis 2013, Canberra, refoule systématiquement en mer tous les bateaux de clandestins arguant dissuader les périlleuses traversées par bateau. Les personnes interceptées sont placées en centre de détention dans des îles reculées du Pacifique de manière indéfinie, le temps que leur demande d'asile soit traitée, mais sans espoir toutefois de pouvoir migrer en Australie. Elles ont le choix entre aller dans un pays tiers prêt à les intégrer ou rentrer chez eux. (Belga)