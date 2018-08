Les enfants rescapés de la grotte en Thaïlande sont sortis de leur retraite dans un monastère bouddhiste

Les enfants thaïlandais évacués in extremis d'une grotte inondée ont achevé samedi une retraite de 11 jours effectuée en hommage au plongeur mort pendant l'opération de secours.

Âgés de 11 à 16 ans, les 12 membres de l'équipe de football des "Sangliers sauvages" étaient restés bloqués, à partir du 23 juin et pour certains jusqu'au 10 juillet, dans la grotte de Tham Luang, une des plus grandes de Thaïlande. Ils ont survécu en buvant l'eau sur les parois de la grotte, restant pendant neuf jours sans contact avec l'extérieur.

Après leur sauvetage quasi-miraculeux et une semaine à l'hôpital, ils ont été accueillis dans un monastère bouddhiste, dont ils sont ressortis samedi crâne rasé mais sans la robe de novice qu'ils portaient à leur arrivée. Il s'agissait par cette retraite de rendre hommage à l'ancien membre des commandos de marine thaïlandais mort en posant les bouteilles d'oxygène nécessaires à leur évacuation, et d'apaiser également les "esprits" du lieu du drame, dans un pays profondément animiste, où arbres et grottes ont une âme.