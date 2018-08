Les enfants thaïlandais sauvés d'une grotte font leur retour sur les bancs de l'école

(Belga) Les 12 enfants évacués in extremis d'une grotte inondée en Thaïlande sont retournés à l'école lundi, ont indiqué les autorités locales.

Six des garçons sont scolarisés à la Mae Sai Prasitsart School. Ils y ont été chaleureusement accueillis au cours d'une cérémonie bouddhiste, ont précisé les autorités de la province de Chiang Rai (nord). Chacun revêtait l'uniforme de son établissement. Les 12 membres de l'équipe de football des "Sangliers sauvages" ont toutefois également reçu le maillot du Bayern de Munich de la main d'un représentant du club allemand. La petite équipe locale a éveillé l'attention internationale après être restée bloquée 19 jours dans la grotte de Tham Luang, l'une des plus grandes de Thaïlande. Depuis son sauvetage, au cours duquel un membre des commandos de marine thaïlandais a perdu la vie, plusieurs grands clubs ont invité les jeunes à assister à quelques rencontres à l'étranger. Le 23 juin, le groupe s'est retrouvé coincé dans les entrailles de la Terre à la suite d'une inondation. Après plus de deux semaines dans la grotte et une opération de sauvetage incluant des milliers de personnes de nombreuses nationalités différentes, les enfants, âgés de 11 à 16 ans, et leur entraîneur ont retrouvé l'air libre le 10 juillet. Ils ont passé une semaine à l'hôpital puis sont rentrés chez eux pour se reposer une semaine supplémentaire. Les garçons, à l'exception de Adul Sam-on, 14 ans, qui est chrétien, ont ensuite rejoint un monastère bouddhiste pour neuf jours de retraite en hommage aux services de secours. Ekapol Chantawong, leur entraîneur de 25 ans et seul adulte du groupe bloqué dans la grotte, devrait prolonger de trois mois son séjour au monastère. Un musée est en cours de construction près de la grotte pour célébrer le sauvetage. (Belga)