Les Etats-Unis appellent l'ONU à sanctionner l'Iran

Les Etats-Unis ont appelé mercredi leurs 14 partenaires du Conseil de sécurité à sanctionner l'Iran en représailles à son "comportement malveillant" au Moyen-Orient, lors d'une réunion consacrée à l'application de l'accord nucléaire conclu en 2015 avec Téhéran.

"Face à un pays qui viole continuellement les résolutions de ce Conseil, nous devons impérativement décider de conséquences significatives", a dit l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis à l'ONU, Jonathan Cohen. "C'est pourquoi nous exhortons les membres de ce Conseil à se joindre à nous pour imposer des sanctions ciblant le comportement malveillant de l'Iran" au Moyen-Orient. Il s'agissait de la première réunion du Conseil de sécurité depuis l'annonce le 8 mai par Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire conclu avec Téhéran, entériné par une résolution de l'ONU (la 2231) votée à l'unanimité en juillet 2015. Le 24 mai dernier, l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) avait conclu pour la onzième fois à l'application par Téhéran de ses engagements. Lors de son intervention, Jonathan Cohen a une nouvelle fois accusé l'Iran de fournir des missiles à la rébellion Houthi au Yémen en violation d'un embargo international sur les armes. Dans un récent rapport, l'ONU a certes reconnu que des éléments de missiles tirés vers l'Arabie saoudite avaient été fabriqués en Iran, mais a précisé ne pas être en mesure de dire s'ils avaient été livrés avant ou après l'imposition au Yémen d'un embargo sur les armes en juillet 2016. "Démanteler un accord nucléaire qui fonctionne ne nous met certainement pas dans une meilleure position pour discuter des autres problèmes", a rétorqué le représentant de l'Union européenne auprès de l'ONU, Joao Vale de Almeida, en évoquant les activités balistiques de Téhéran et le développement de son influence au Moyen-Orient. "La pleine application (de l'accord nucléaire) empêche une course aux armes nucléaires dans la région", a-t-il ajouté, en regrettant la décision de retrait des Etats-Unis. "L'Union européenne appelle à nouveau la communauté internationale à soutenir cet engagement commun entériné de manière internationale. Tous les autres signataires doivent appliquer pleinement l'accord et la résolution 2231 dans tous leurs aspects", a-t-il réclamé. "L'effondrement de cet acquis majeur marquerait un grave retour en arrière pour la région, pour le régime de non-prolifération mais aussi pour notre sécurité à tous, qui serait potentiellement lourd de conséquences", a renchéri l'ambassadeur français François Delattre.