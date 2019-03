Les Etats-Unis approuvent la vente de quatre drones SkyGuardian à la Belgique

(Belga) Le Département d'Etat américain a approuvé la possible - et probable - vente à la Belgique de quatre drones de type MQ-9B SkyGuardian et des équipements associés pour une valeur estimée à 600 millions de dollars, a annoncé mardi l'Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA), dépendante du Pentagone et chargée des exportations de matériel militaire américain.

La DSCA a fourni les certifications requises et prévenu lundi le Congrès de cette possible vente, à la demande du gouvernement belge qui avait choisi ce type de drones le 25 octobre dernier - tout en commandant 34 avions de combat furtifs F-35 Lightning II. Le gouvernement belge a requis l'achat de quatre "avions pilotables à distance" (RPA) MQ-9B, la dernière version du drone Reaper construit par la société californienne General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI), deux stations de contrôle au sol, différents systèmes, dont cinq de ciblage, des pièces de rechange pour une durée de cinq ans, des équipements de soutien, de la documentation et la formation du personnel. "Le coût total estimé du programme est de 600 millions de dollars" (environ 532,155 millions d'euros), précise la DSCA dans un communiqué.