Les Etats-Unis expulsent un Taïwanais qui avait menacé d'ouvrir le feu dans son lycée

(Belga) Un élève taïwanais en échange aux Etats-Unis a été expulsé après avoir été condamné pour avoir acquis un pistolet, plus de 1.600 cartouches et menacé d'ouvrir le feu dans son lycée, ont annoncé mercredi les services de l'immigration.

An-Tso "Edward" Sun, 18 ans, a été arrêté en mars. Un autre lycéen avait affirmé à des responsables que l'adolescent planifiait d'attaquer son établissement situé à Upper Darby, une banlieue de Philadelphie. "Ne viens pas à l'école le 1er mai... Je vais venir avec une arme et tirer partout dans l'école. Je rigole", a dit le lycéen taïwanais à son camarade, selon l'acte d'accusation. Une fois alertée par la police, la famille accueillant l'adolescent a trouvé un pistolet semi-automatique et une énorme quantité de cartouches. La police a plus tard découvert un "costume pare-balles" composé d'un haut, d'une veste et d'un pantalon, ainsi qu'une arbalète. Le 19 novembre, il a été condamné à une peine de prison couvrant le temps passé en détention et à être expulsé des Etats-Unis avec interdiction d'y revenir. La remise aux autorités taïwanaises s'est déroulée dans la foulée, "sans incident", selon les services de l'immigration. Les fusillades en milieu scolaire sont fréquentes aux Etats-Unis. Le 14 février, un jeune homme de 19 ans a tué 17 personnes dans un lycée de Parkland, en Floride. Un élève de 17 ans, muni des armes de son père, a lui tué le 18 mai 10 personnes dans son lycée à Santa Fe, au Texas. (Belga)