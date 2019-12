Les Etats-Unis ont "secrètement" expulsé deux diplomates chinois pour "espionnage"

(Belga) Les Etats-Unis ont "secrètement" expulsé deux diplomates chinois qui avaient tenté en septembre de s'introduire dans une base militaire dans l'Etat américain de Virginie, a rapporté dimanche le New York Times.

Au moins l'un d'eux est soupçonné par les autorités américaines d'être un agent du renseignement chinois, a ajouté le quotidien, qui cite plusieurs responsables américains sous couvert d'anonymat, évoquant les premières expulsions de diplomates chinois pour espionnage depuis plus de 30 ans. L'incident, sur fond de guerre commerciale et, au-delà, de confrontation tous azimuts entre les deux premières puissances économiques de la planète, s'est déroulé en septembre dans une "installation sensible" près de Norkolk, en Virginie, qui abrite des forces spéciales, selon le récit publié par le journal. Deux responsables de l'ambassade de Chine à Washington, accompagnés de leurs épouses, se sont présentés en voiture au poste de contrôle de cette base mais, faute d'autorisation, se sont vu refuser l'accès par l'agent en faction qui leur a demandé de faire demi-tour à l'intérieur du site pour en ressortir aussitôt. Mais au lieu de repartir, le véhicule a continué son chemin dans la base, échappant au contrôle des militaires américains pour finalement être bloqués par des camions qui leur ont barré le chemin. Le motif de cette tentative d'intrusion n'a pas été éclairci, mais des responsables américains pensent que les diplomates chinois voulaient étudier les dispositifs de sécurité du site. Ces derniers ont eux invoqué une erreur, assurant maîtriser mal l'anglais et ne pas avoir compris la consigne, ce qui n'a pas convaincu leurs interlocuteurs américains. L'expulsion, qui s'est déroulée "à l'automne" selon le New York Times, n'a pas été rendue publique par les deux pays, et Pékin n'a pas riposté en renvoyant des diplomates américains à ce stade. Interrogé, le département d'Etat américain n'a pas donné suite dans l'immédiat. Les Etats-Unis et la Chine viennent de conclure cette semaine un accord commercial préliminaire après des mois de bras de fer à coups de taxes douanières. Mais les deux pays rivaux étalent leurs différends sur de nombreux fronts, de l'espionnage industriel à la suprématie militaire, en passant par les violations des droits humains visant les musulmans ouïghours et la situation à Hong Kong. (Belga)