Les Etats-Unis réclament en justice les recettes du livre d'Edward Snowden

(Belga) Le gouvernement américain a réclamé mardi en justice la saisie des recettes de l'autobiographie du lanceur d'alerte Edward Snowden, sortie le même jour, et des revenus qu'il tire de ses interventions publiques.

Les Etats-Unis ont déposé plainte au civil pour "violation de contrat" contre cet ancien employé de la CIA et ex-contractuel de l'agence de renseignement NSA, exilé en Russie depuis qu'il a dénoncé en 2013 la surveillance massive des communications et de l'internet dans son pays. L'ancien informaticien de 36 ans est déjà inculpé au pénal d'espionnage et de vols de secrets d'Etat. Mais cette fois, le gouvernement américain souhaite lui couper les vivres. "Nous ne permettons pas à des individus de s'enrichir aux dépens des Etats-Unis", a commenté Jody Hunt, haut responsable au ministère de la Justice, citée dans un communiqué. Dans la plainte, déposée devant un tribunal fédéral d'Alexandria, près de Washington, le gouvernement lui reproche d'avoir publié un livre contenant des informations sur la CIA et la NSA "sans avoir soumis le manuscrit" à ses anciens employeurs en violation des clauses de confidentialité de ses contrats de travail. (Belga)