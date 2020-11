Les Etats-Unis réduiront leurs troupes en Afghanistan et en Irak d'ici janvier 2021

(Belga) Les Etats-Unis vont réduire le nombre de leurs troupes en Afghanistan à 2.500 en janvier 2021, le plus faible contingent américain en deux décennies de guerre, a annoncé mardi le Pentagone, suivant la volonté de Donald Trump qui avait promis de mettre un terme aux "guerres sans fin".

Environ 2.000 militaires vont se retirer d'Afghanistan d'ici le 15 janvier, et 500 autres quitteront l'Irak pour ne laisser que 2.500 soldats dans chaque pays, a précisé le nouveau ministre de la Défense par intérim, Christopher Miller. Cette décision reflète le souhait du président américain de "mettre fin avec succès et responsabilité aux guerres en Afghanistan et en Irak et de ramener nos courageux soldats à la maison", a-t-il affirmé. (Belga)