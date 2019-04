Les Etats-Unis retirent des militaires de Libye en raison des combats

(Belga) L'armée américaine a annoncé dimanche le retrait provisoire de militaires stationnés en Libye, sans en préciser le nombre, à cause des violents combats qui opposent les troupes pro-gouvernementales aux forces loyales au maréchal Khalifa Haftar.

"En raison du regain des troubles en Libye, un contingent des forces américaines de soutien au Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) a temporairement déménagé du pays en réponse à la situation sécuritaire sur le terrain", a indiqué l'AFRICOM, basé à Stuttgart (Allemagne), dans un communiqué. Le communiqué ne précise pas combien de militaires américains sont concernés par ce retrait. L'AFRICOM se contente de rappeler que la mission américaine en Libye apporte "un soutien militaire aux représentations diplomatiques, aux activités anti-terroristes ainsi qu'au renforcement des partenariats et de la sécurité dans toute la région". Le Commandement américain pour l'Afrique "continuera à suivre l'évolution de la situation sur le terrain et examinera la possibilité d'un retour de la présence militaire américaine quand ce sera approprié", a assuré son chef, le général Thomas D. Waldhauser, dans le communiqué, soulignant que "la réalité de la sécurité sur le terrain est de plus en plus complexe et imprévisible". (Belga)