Les Etats-Unis ruinent les économies du monde entier, affirme le président colombien

(Belga) Les Etats-Unis ruinent les économies du monde entier en faisant monter leurs taux d'intérêt, a affirmé jeudi le président colombien Gustavo Petro.

"Les Etats-Unis sont pratiquement en train de ruiner toutes les économies du monde", a-t-il lancé lors d'une rencontre avec des responsables et des habitants de la ville de Turbo (nord-ouest). Selon lui, les pays sont menacés par la récession et "le taux d'intérêt élevé" fixé par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui attire "les capitaux des pays sud-américains". "Les Etats-Unis prennent des décisions pour se protéger eux seuls, parfois sans penser à ce que leurs mesures vont entraîner. L'économie des nations latino-américaines se vide (...) Nos monnaies se déprécient, pas seulement le peso colombien", a-t-il averti. Premier président de gauche de Colombie, Gustavo Petro a prédit une crise mondiale, entre autres en raison de ce qu'il a appelé la "guerre du gaz" en Europe, suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour lutter contre l'inflation, la Fed a relevé ses taux directeurs à cinq reprises depuis le mois de mars, les faisant passer de la fourchette de 0-0,25% dans laquelle ils se trouvaient depuis mars 2020, à celle de 3,00-3,25%. Par conséquent, la dette colombienne en dollars pourrait monter en flèche, et une fuite des capitaux pourrait avoir lieu en raison de la perspective des investisseurs d'un profit plus élevé, estiment des analystes. Depuis le début de l'année, la monnaie colombienne s'est dépréciée de 16% par rapport au dollar. En Colombie, un dollar vaut 4.700 pesos, du jamais vu auparavant.