Les Etats-Unis s'attendent à une explosion des cas de Covid-19 après Thanksgiving

L'immunologue Anthony Fauci, figure scientifique très respectée aux Etats-Unis, a mis en garde dimanche contre une forte hausse de la courbe des contaminations au Covid-19 après la fête de Thanksgiving marquée par les déplacements de millions d'Américains à travers le pays.



"Dans deux ou trois semaines, nous pourrions voir une nouvelle flambée s'ajouter à la flambée" actuelle des nouvelles contaminations au coronavirus, a prévenu le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, sur la chaîne ABC.



Au moins 1,1 million de personnes ont pris l'avion aux Etats-Unis la veille de la fête familiale de Thanksgiving, un record depuis le début de la pandémie dans le pays en mars, d'après les données de l'agence TSA, chargée des contrôles de sécurité dans les aéroports.



"Ce week-end avec tous ces déplacements, c'est vraiment inquiétant pour nous", a renchéri le secrétaire adjoint à la Santé, Brett Giroir, sur CNN.



"Les hospitalisations connaissent un pic actuellement à près de 95.000. Environ 20% des patients des hôpitaux ont le Covid, donc c'est une période très dangereuse", a ajouté le responsable.

Fermez les bars et gardez les écoles ouvertes

Les hospitalisations dues au Covid-19 ont ainsi augmenté dans 46 Etats américains, comme le Nevada, l'Ohio ou encore la Pennsylvanie, selon les données du Washington Post.

Pays le plus endeuillé au monde par le nouveau coronavirus, avec plus de 266.000 morts, les Etats-Unis ont franchi vendredi la barre des 13 millions de cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.



Dans ce contexte, le Dr Fauci a expliqué ne pas envisager un relâchement des recommandations à ne pas voyager ou des restrictions avant Noël.



En Californie, de nouvelles restrictions ont été mises en place face à la flambée des cas: un couvre-feu à été décrété à San Francisco et Los Angeles a interdit la plupart des rassemblements publics et privés à partir de lundi. "Fermez les bars et gardez les écoles ouvertes", a conseillé Anthony Fauci.

Les premières doses de vaccin arrivent aux Etats-Unis



L'immunologue a toutefois cherché à rassurer ses concitoyens en rappelant qu'un vaccin serait disponible dès décembre pour les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie.



Il faut que les gens sachent que "le processus de développement de ce vaccin a été fait avec rigueur scientifique. La sécurité n'a pas été compromise", a-t-il insisté.



Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 des entreprises Pfizer et BioNTech sont arrivées aux Etats-Unis, importées depuis la Belgique, ont rapporté dimanche plusieurs médias américains.



Le vaccin Pfizer/BioNTech se prévaut d'une efficacité de 95% contre le virus.



"C'est un vaccin capable de sauver des vies", a souligné Brett Giroir. "C'est de cette façon que nous vaincrons la pandémie. C'est la lumière au bout du tunnel", a-t-il ajouté.

