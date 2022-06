Les Etats-Unis veulent "lutter contre la désinformation" en Amérique Latine

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est engagé mardi à ce que les Etats-Unis augmentent les moyens mis en oeuvre pour "lutter contre la désinformation en espagnol", mettant en garde contre une recrudescence de fausses nouvelles et de violences contre les journalistes en Amérique Latine.

M. Blinken, qui s'adressait à des journalistes lors d'une rencontre en marge du Sommet des Amériques ouvert lundi à Los Angeles, a annoncé que le département d'Etat allait lancer en Amérique Latine une nouvelle initiative. Ce "réseau pour la communication numérique", qui possède déjà des plateformes en Europe et en Afrique, vise à réunir des journalistes pour des formations et des échanges d'expériences. Il est financé mais pas géré par le département d'Etat. Antony Blinken a déploré que la désinformation ait pris une ampleur "faramineuse", racontant comment une fausse nouvelle prétendant que le Covid-19 est une arme biologique créée par le Canada a été lue 2,1 millions de fois sur les réseaux sociaux au cours des trois derniers mois. Dans le même temps, les publications de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'ont obtenu que 25.000 vues, a-t-il dit. "Nous avons vu comment de telles informations fallacieuses peuvent polariser les communautés, intoxiquer le débat public et saper la confiance des gens dans les systèmes de santé, les institutions gouvernementales et la démocratie elle-même", a lancé M. Blinken. Le secrétaire d'Etat américain a accusé des "gouvernements et autres acteurs" d'avoir propagé des fausses informations sur le Covid, "prenant entre autres délibérément pour cibles les réseaux sociaux hispanophones de la région". Antony Blinken s'est aussi inquiété que certains prennent comme prétexte ces "fake news" pour harceler les journalistes, soulignant qu'"au moins seize" d'entre eux avaient déjà été tués en 2022 dans "l'hémisphère occidental", terme qui désigne les deux continents américains.