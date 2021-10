Les Etats-Unis vont construire sept grands parcs éoliens

Le gouvernement américain a dévoilé mercredi son projet de construire jusqu'à sept grands parcs éoliens au large des côtes du pays, dans le cadre de son plan visant à fournir de l'énergie éolienne à plus de 10 millions de foyers d'ici 2030.

Dans le cadre des ambitions climatiques du président Joe Biden, cette initiative à hauteur de 12 milliards de dollars a pour but de produire 30 gigawatts d'énergie éolienne à l'horizon 2030.

Le gouvernement des Etats-Unis "est en train d'établir une feuille de route ambitieuse pour faire avancer les projets (...) visant à lutter contre le changement climatique, à créer des emplois bien rémunérés et à accélérer la transition du pays vers un avenir énergétique plus propre", a déclaré Deb Haaland, secrétaire à l'Intérieur.

Selon la Maison Blanche, ce projet réduira de 78 millions de tonnes les émissions de dioxyde de carbone tout en créant des dizaines de milliers d'emplois.

Jusqu'à sept nouvelles concessions seront mises en vente d'ici 2025 dans le golfe du Maine, la côte Atlantique centrale, le golfe du Mexique et au large de New York, des Carolines, de Californie et de l'Oregon, a assuré Mme Haaland.

Seul un parc éolien offshore est actuellement opérationnel aux Etats-Unis: le Block Island Wind Farm, achevé fin 2016 au large de l'Etat du Rhode Island, capable de produire 30 megawatts.

Le soutien à l'énergie éolienne du gouvernement actuel contraste avec la politique menée par l'ancien président Donald Trump qui a ridiculisé à plusieurs reprises cette source d'énergie renouvelable pendant son mandat, affirmant qu'elle était chère et inefficace.