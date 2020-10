Election présidentielle américaine: voici les résultats... si les Européens votaient

Si les Européens pouvaient voter à la présidentielle américaine, Joe Biden écraserait littéralement Donald Trump dans plusieurs pays, révèle un sondage vendredi, montrant la grande impopularité du chef de l'Etat américain sur le vieux Continent.

Les habitants de cinq pays, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne ont été consultés dans ce sondage BVA pour la radio RTL.

Seulement 8% pour Trump en Allemagne

C'est en Allemagne que Joe Biden obtiendrait les meilleurs scores avec 66% de votes en sa faveur contre seulement 8% pour Donald Trump et 27% d'abstentionnistes ou d'indécis.

Meilleur score en Italie pour Trump avec... 15%

Le président américain ferait son meilleur score en Italie, mais là encore largement battu avec seulement 15% contre 42% à son rival démocrate.

Deux mesures incompréhensibles pour les Européens

Le retrait des Etats-Unis de l'accord international sur le climat est l'une des mesures les plus impopulaires du chef de l'Etat sortant dans ces cinq pays européens, tout comme la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

L'élection présidentielle outre-Atlantique suscite toutefois un grand intérêt en Europe. 85% des Allemands affirment s'y intéresser, 73% des Français et plus de deux Italiens sur trois (68%).

Trump le plus populaire auprès de l'extrême-droite avec... 25%

Le sondage s'attarde également sur l'impopularité de Donald Trump en France où plus de 4 personnes sur 5 ont une mauvaise opinion du président. C'est à l'extrême droite que le président recueille le plus de bonnes opinions, mais avec seulement 25% de sympathisants au sein du Rassemblement National. Et chez les sympathisants de la République en Marche (LREM), le parti au pouvoir en France, 97% d'entre eux ont une opinion négative de Donald Trump.

L'enquête a été réalisée par Internet en octobre 2020 dans 10 pays auprès de 11.737 répondants. Le sondage donne les résultats de la France et le met en regard avec ceux de cinq autres pays.