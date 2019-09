Les faits ayant conduit à la procédure de destitution de Trump sont "irréfutables"

(Belga) "Il ne nous a pas laissé le choix": la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a assuré vendredi que les faits qui ont conduit au lancement d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump étaient "irréfutables".

La Maison Blanche est secouée par un scandale déclenché par le signalement par un lanceur d'alerte d'une conversation entre les présidents américain et ukrainien lors de laquelle Donald Trump a demandé à son homologue Volodymyr Zelensky d'enquêter sur un potentiel rival à l'élection présidentielle de 2020, Joe Biden. En réaction, Mme Pelosi a annoncé mardi le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump. "Ce que le président a fait est clair et ne nous a pas laissé d'autre choix que d'aller de l'avant", a justifié Mme Pelosi dans une interview à la chaîne MSNBC. Face à "une question de sécurité nationale si capitale, il ne nous a pas laissé le choix", a-t-elle répété. Quelques jours avant l'appel entre les deux dirigeants, Donald Trump avait d'ailleurs gelé près de 400 millions de dollars d'aide destinée à Kiev, qui ont finalement été débloqués début septembre. Les démocrates le soupçonnent d'avoir utilisé ce levier pour faire pression sur M. Zelensky. Forts de leur contrôle à la Chambre des représentants, ils pourraient bien mettre Donald Trump en accusation ("impeachment" en anglais). Cette initiative, rare dans l'Histoire américaine, a pour l'instant peu de chance d'aboutir, en raison de la majorité républicaine au Sénat. Mme Pelosi a appelé vendredi les démocrates et républicains à "faire passer le pays avant les partis". (Belga)