Les fans du crooner mexicain José José lui disent adieu à Miami

Ses fans et sa famille ont enfin pu dire adieu vendredi au célèbre crooner mexicain José José, dont la dépouille a été localisée au terme de plusieurs jours d'un rocambolesque conflit entre ses enfants.

Mort samedi à 71 ans, "le Prince de la chanson", comme il est appelé au Mexique, a reçu les hommages de ses admirateurs dans un funérarium de Miami où était exposé son corps embaumé. Une cérémonie est prévue en fin de journée. Ses enfants José Joel et Marysol Sosa, qui vivent au Mexique, doivent y assister selon la chaîne Univision. La mort du chanteur a provoqué une acrimonieuse querelle entre sa benjamine, Sarita Sosa, et ses deux aînés, qui ont accusé leur demi-soeur d'avoir caché son corps et d'avoir cherché à tirer profit - financièrement - de son décès. Le ministère mexicain des Affaires étrangères, dont le consulat à Miami a réussi à rassembler les trois protagonistes mardi soir pour tenter une médiation, a annoncé mercredi que la famille était parvenue à un accord: les funérailles se tiendraient vendredi à Miami, après quoi son corps serait emmené à Mexico pour une série d'hommages publics. La mort de José José, immensément populaire en Amérique latine, a provoqué l'émotion au Mexique, où de nombreux fans en pleurs se sont rassemblés en public pour chanter ses plus grands succès.